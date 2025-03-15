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İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu

İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu

12:1115/03/2025, Cumartesi
DHA
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Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Bakırköy Yeşilköy sahilinde Liberya Bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi demir sahası değişikliği sırasında karaya oturdu. Bölgeye Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışması başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada
"İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi"
ifadeleri yer aldı.




#İstanbul
#Gemi
#Marmara Denizi

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