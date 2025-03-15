İstanbul'da kargo gemisi karaya oturdu

"İstanbul Ahırkapı Demir Sahası'nda karaya oturma şüphesi bulunan Msc Rhiannon isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'müze ait KURTARMA-9 Römorkörümüz, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz, balık adam ekibimiz, Kurtarma uzmanımız ve kılavuz kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi"