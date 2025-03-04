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Marmara Denizi'ne atık su şarj eden İSKİ'ye 2.6 milyon TL ceza

Marmara Denizi'ne atık su şarj eden İSKİ'ye 2.6 milyon TL ceza

12:084/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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İSKİ yine Kuleli'de denizi kirleti
İSKİ yine Kuleli'de denizi kirleti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar’daki Kuleli Askeri Lisesi önünden Marmara Denizi’ne evsel atık su deşarjı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 2 milyon 674 bin 708 TL ceza uyguladı.

Bakanlık ekipleri 23 Şubat’ta gerçekleştirdiği denetimde, Kuleli Askeri Lisesi önünden denize evsel atık suyun deşarj edildiğini belirledi.

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Marmara Denizi'ne atık su şarj eden İSKİ'ye 2.6 milyon TL ceza
Gündem / İstanbul
04 Mart, Salı

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.
Atık su numunesinin analizi sonucu ‘askıda katı madde’, ‘biyokimyasal oksijen ihtiyacı’ ve ‘toplam azot parametrelerinin’ sınır değerleri aştığı tespit edildi.
Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle
Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

Aynı nokta için ikinci ceza

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ’ye “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine” istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.

#İSKİ
#Kuleli
#Marmara Denizi
#Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı

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