Marmara Denizi'ne atık su şarj eden İSKİ'ye 2.6 milyon TL ceza

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü.

Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi.

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ’ye “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine” istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.