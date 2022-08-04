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POLİTİKA

İmamoğlu ‘Yeni Atık Su Tünelleri' inşa ediyoruz demişti: Kendi yönettiği İSKİ yalanladı

AK Parti döneminde projelendirilen, ihalesi yapılan ve bitme aşamasına gelen projeleri açmaya başlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Yeni Atık Su Tünelleri inşa ediyoruz’ açıklamasına, yine İmamoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İSKİ tarafından yalanlama geldi. İSKİ’nin Faaliyet Raporu’nda yeni atık su tünellerinin yapılmadığı 2018 yılında AK Parti döneminde bitirilen ve hizmete alınan tünel uzunluğunun 2021 yılına kadar aynı olduğu resmi belgelere işlendi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun her fırsatta dile getirdiği yeni atık su tünelleri yapıldığı iddiasının aksine, atık su tünel uzunluğunun üç yılda hiç artmadığı İSKİ faaliyet raporlarında ortaya çıktı.

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İmamoğlu ‘Yeni Atık Su Tünelleri inşa ediyoruz demişti: Kendi yönettiği İSKİ yalanladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) '150 günde 150 proje' adı altında AK Parti döneminde İstanbul'a kazandırılan projelerin açılışlarını yapmaya başladı. Açılışı yapılan ve yapılması planlanan tüm projelerin AK Parti döneminde şehre kazandırıldığının, yeni yönetimin ise projelerde imzası olmadığı, başlangıç zamanında projelere mecliste 'Hayır' oyu verdiklerinin ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Yeni atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasında bulundu. Ancak İBB Başkanının iddialarını İBB kamu iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hazırlanan Faaliyet Raporu'yla yalanladı.

  • İSKİ'nin en son hazırladığı ve meclisin onayına sunduğu 2021 yıllarına ait hazırlanan Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğunda herhangi bir değişimin olmadığı, AK Parti dönemindekiyle aynı olduğu görüldü.

2018 YILINDAN 2021 YILINA KADAR 201 KİLOMETRE

Sabah'ın haberine göre; AK Parti döneminde hazırlanan 2018 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğu 201 kilometre olarak resmi belgelere işlenirken, 2019 yılında CHP döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu yine 201 kilometre olarak kayıt altına alındı. 2020 yılında yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu 201 kilometre olduğu belirtildi.

ATIK SU TÜNEL UZUNLUĞU AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KADAR

AK Parti döneminde yapımına başlanan Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu çalışmalarının açılışlarının yapıldığı ancak tünel çalışmalarının yapılmadığı resmi belgelere işlenirken yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İBB Başkanının 'Yeni atıksu tünelleri yapıyoruz' iddialarının da geçersiz olduğu görüldü.

2021 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda da Atık Su Tünel Uzunluğu AK Parti döneminde tamamlandığı kadar olduğu 201 kilometrenin haricinde yeni bir atık su tüneli inşa edilmediği gözler önüne serildi.

İSTANBUL'UN KAYIP BİN GÜNÜ

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarının bizzat kendisi tarafından yönetilen İSKİ'nin resmi belgeleriyle yalanlamasına değinerek, "İstanbul'un kayıp 1000 günü" ifadelerine yer verdi.

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