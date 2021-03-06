Gündem İstanbullu evde kalmadı Trafik durma noktasına geldi
İSTANBUL

İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi

İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'evde kal'madı. Avcılar E-5’te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.

Haber Merkezi DHA İHA
E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Bilim Kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul’da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'evde kal'madı dedirtti.

Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Devamı kıymetini bilmemize bağlı
KORONAVİRÜS
Bakan Koca'dan kısıtlamasız 'cumartesi' paylaşım: Devamı kıymetini bilmemize bağlı

E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Belediyenin kent genelinde trafik yoğunluğu gösteren uygulamada ise yoğunluk yüzdesi saat 13.20 itibariye yüzde 56 olarak ölçüldü.

Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi

Öte yandan İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumeli Hisarı da nasibini aldı.

Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Kısıtlama yok yoğunluk var: Duraklarda endişe verici görüntüler
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Son yapılan kabine toplantısının ardından cumartesi günleri kısıtlama kaldırıldı.
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İstanbul'da kısıtlamanın kaldırılmasının ardından işe gitmek için evlerinden çıkanlar otobüs ve minibüs duraklarına geldi. Vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi.
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Kadıköy ve Kartal'da bazı otobüs duraklarında bekleyenlerin sosyal mesafe kuralını unutularak otobüse bindikleri görüldü.
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Kısıtlamanın kalktığı cumartesi günü trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında denetimleri de devam etti. Ekipler evrak kontrolü yaptıktan sonra vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.
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Kısıtlama yok yoğunluk var: Duraklarda endişe verici görüntüler
Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı ilk cumartesi günü İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına binmek isteyenler duraklarda yoğunluk oluşturdu. Tedbirler hiçe sayılırken, görüntüler endişe vericiydi.


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