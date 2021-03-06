İstanbullu 'evde kal'madı: Trafik durma noktasına geldi

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan cumartesi-pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi gündüz saatlerinde kaldırılması sonrasında İstanbullular 'evde kal'madı. Avcılar E-5’te iki yönlü olarak yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Trafik bazı bölgelerde zaman zaman durma noktasına geldi.
Bilim Kurulu tavsiyesi ile bakanlar kurulundan alınan karar neticesinde bir süredir uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın İstanbul’da cumartesi gündüz saatlerinde uygulanmayacağı açıklandı.
Yapılan açıklamanın ardından ilk cumartesi günü dışarıda oluşan görüntü İstanbullular 'evde kal'madı dedirtti.
E-5 karayolu Ambarlı kavşağı mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. Belediyenin kent genelinde trafik yoğunluğu gösteren uygulamada ise yoğunluk yüzdesi saat 13.20 itibariye yüzde 56 olarak ölçüldü.
Boğaz kenarına akın ettiler, trafik kilitlendi
Öte yandan İstanbul'da uzun sürenin ardından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi günü, çok sayıda kişi sahillere akın etti. İnsan ve araç yoğunluğundan, Rumeli Hisarı da nasibini aldı.
REKLAM
Boğaz manzaralı restoranlara ulaşmak isteyenler sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Restoranlarda masalarda boş yer kalmazken, yemeklerini bitiren vatandaşlar bu kez de valelere teslim ettikleri otomobillerini teslim alabilmek için bekledi. Yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.