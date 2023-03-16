İstanbul'un en yaşlı konutlarının olduğu Fatih'te kentsel dönüşüme 'Şehir Plancıları Odası' engeli

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin 11 kente etkili olmasının ardından iptal edilen kentsel dönüşüm projeleri bir kez daha gündeme geldi.

İstanbul'da 2000 ve öncesi yapılmış bina sayısı 818 bini aşarken, bunların 264 bininin 1980'den önce inşa edildiği biliniyor.

2000 ve öncesine ait binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında 39 bin 786 adetle Fatih gelirken onu Üsküdar ve Bağcılar izliyor.

Fatih Belediyesi iki buçuk yılda bin 500 konutu dönüştürdü

Riskli yapıların belirlenerek dönüştürülmesi için çalışma başlatan Fatih Belediyesi, Şehir Plancıları Odası engeliyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Belediyesi'nin girişimiyle geçmişte 5 kat yapılan bir binanın yeni planda da 5 kat olması için karar alındı. Fatih Belediyesi, bu kararla birlikte iki buçuk yıl içinde yaklaşık bin 500 konutun dönüşmesini sağladı.

Şehir Plancıları Odası'ndan kentsel dönüşüme itiraz

Fatih Belediyesi'nin başlattığı kentsel dönüşüm projesi, yasal sürenin bitmesine 3 gün kala Şehir Plancıları Odası tarafından planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkemeye verildi. Şehir Plancıları Odası'nın şikayeti sonucu Fatih'teki kentsel dönüşüm projesi durduruldu.

Fatih 2000 ve öncesine ait binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında geliyor

İstanbul'da 2000 ve öncesi binaların en çok olduğu ilçelerin başını 39 bin 786 ile Fatih çekiyor. Bu binaların 31 bin 899'unun ise 1980'den öncesine ait olduğu biliniyor.



