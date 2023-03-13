Kentsel dönüşüme engel olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne tepki: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?

Vatandaşlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.
TOKİ konutlarının yapılmasına engel oldular
Muhalefetin karşı çıktığı kentsel dönüşüm projelerinden birinin de İzmir'in Karabağlar ilçesinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Planlayıcıları Odası TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel oldu.
Belediyenin projenin iptali için idare mahkemesine başvurması sonucu mahkeme konut projesini iptal etti.
Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz gün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.