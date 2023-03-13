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Kentsel dönüşüme engel olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne tepki: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?

CHP’li Karabağlar Belediyesi, ilçedeki TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel olmuştu. Belediyenin açtığı dava sonucu konut projesi iptal edilirken dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz gün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

15:24 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Vatandaşlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

Vatandaşlar, CHP'li Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından ülke genelinde iptal edilen kentsel dönüşüm projeleri gündeme geldi. Muhalefet,
"evinizin metrekaresi düşecek", "güneş görmeyen cepheden ev verilecek", "bunun adı rantsal dönüşüm"
şeklinde iddialarla pek çok kentte kentsel dönüşüm projelerine engel olmaya çalışmıştı.

TOKİ konutlarının yapılmasına engel oldular

Muhalefetin karşı çıktığı kentsel dönüşüm projelerinden birinin de İzmir'in Karabağlar ilçesinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, CHP’li Karabağlar Belediyesi ve Şehir Planlayıcıları Odası TOKİ konutlarının yapılmasına açtıkları davalarla engel oldu.

Belediyenin projenin iptali için idare mahkemesine başvurması sonucu mahkeme konut projesini iptal etti.

Dört yıldır sorunun çözümü için bekleyen hak sahibi vatandaşlardan bazıları, geçtiğimiz gün CHP'li belediye önünde eylem yaptı. Vatandaşlar, imar planlarına itiraz ettiği gerekçesiyle Karabağlar Belediyesi'ni protesto etti.

"Bizi enkaz altında kalınca mı duyacaksınız?"

Vatandaşlar,
"Bizi, enkaz altında kalınca mı duyacaksınız? Belediye itiraz etmekten vazgeçene ve hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Gerekirse belediyenin önüne çadır kuracağız"
diyerek belediyeye tepki gösterdi.


#Karabağlar Belediyesi
#CHP
#İzmir
42 dakika önce
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Kentsel dönüşüme engel olan CHP'li Karabağlar Belediyesi'ne tepki: Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?
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