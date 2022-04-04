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Gündem İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu FETÖ - PKK zil takıp oynuyor
POLİTİKA

İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ - PKK zil takıp oynuyor

İYİ Parti'de önce grup başkanvekilliğinden, sonra parti sözcülüğünden alınan İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, son olarak da Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı görevine son verildi. Rencide olduğunu söyleyen Ağıralioğlu'nun sahur vakti Akşener'e mesaj atıp sitem ettiği öğrenildi.

Kararın sonuçlarını görmek için sevinenlere ve üzülenlere bakmanın yeterli olabileceğini söyleyen

Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti A takımından çıkarılan Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ - PKK zil takıp oynuyor
Ağıralioğlu ve Akşener

İyi Parti'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanı'nda değişikliğe gidildi. Birçok ismin partinin A takımından uzaklaştırıldığı görev değişiminde, birçok parti organı ise doğrudan Akşener'e bağlandı.

  • Alınan kararlar, seçim hazırlığı ve partide CHP ve HDP'ye yönelik çatlak seslerin kısılması olarak değerlendirildi.

Görevden alınan en dikkat çekici isim ise partinin milliyetçi tabanının en belirgin temsilcisi ve PKK-HDP birlikteliğine en sert tepkiyi gösteren İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu oldu. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gelişmeden sonra Ağıralioğlu, sessizliğini bozdu.

Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Karar bana bildirilmedi
GÜNDEM
Akşener'in üstünü çizdiği Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu: Karar bana bildirilmedi

"ÇOK RENCİDE EDİCİ"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İyi Partili vekil, karardan habersiz olduğunu ve herkesle birlikte öğrendiğini belirterek bunun çok rencide edici olduğunu söyledi. Kendisinin partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşı olduğunu, geçimsiz olmadığını belirten Ağıralioğlu, "Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. En rencide edici olan kısmı, benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben dört senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayıyım.

"HİÇBİR GEREKÇE YOK"

Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkanvekilliğimden alındığımı da, açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle." diye konuştu.

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
OYNAT 00:52
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.


"PKK,FETÖ ZİL TAKIP OYNUYOR"

Gazateci İsmail Saymaz'a konuşan Ağıralioğlu, "Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını, sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İyi Parti'yi "HDP'yi dert etmeyin, mühim olan Erdoğan'ın gitmesi" zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor." dedi.

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