Gündem İYİ Parti Suriye yönetimiyle temasa geçmek için Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulundu
POLİTİKA

İYİ Parti Suriye yönetimiyle temasa geçmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu

İYİ Parti, Suriye’de meşru yönetimle temasa geçmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Başvurunun onaylanması halinde İYİ Parti’den oluşacak bir heyet Suriye'ye giderek yetkililer ile bir görüşme gerçekleştirecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Henüz gidecek heyet belli değil, çalışma Genel Başkanımızın uhdesinde ve planlamamızı bilahare kamuoyumuzla paylaşacağız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Suriye yönetimiyle temasa geçmek için Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulundu
Foto/arşiv

İYİ Parti, Suriye’de meşru yönetimle görüşmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Başvuruya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Suriye'ye gidecek heyetin henüz belirlenmediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye’de meşru yönetimle temas sağlanması yönündeki resmî yazımızı Dışişleri Bakanlığına ulaştırdık. Bir örneğini de bakanlık makamına ilettik. İlgili yazımızda da belirttiğimiz gerekçe ve hedeflerimiz doğrultusunda 15 Aralık tarihine kadar gerekli diplomatik girişimler konusunda tarafımıza cevap verilmesini bekliyor olacağız.

"OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUZ"

Gerek sığınmacı probleminin olabildiğince hızlı çözülebilmesi gerekse terör koridoru başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarının giderilmesi için komşu ülkemizle gerçekçi ve dengeli bir görüşme sürecinin başlatılmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu hassasiyetlerimizin iki komşu ülkenin ilişkilerinin geleceği bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

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