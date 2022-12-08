İYİ Parti Suriye yönetimiyle temasa geçmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundu

İYİ Parti, Suriye’de meşru yönetimle görüşmek için Dışişleri Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Başvuruya ilişkin açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Suriye'ye gidecek heyetin henüz belirlenmediğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye’de meşru yönetimle temas sağlanması yönündeki resmî yazımızı Dışişleri Bakanlığına ulaştırdık. Bir örneğini de bakanlık makamına ilettik. İlgili yazımızda da belirttiğimiz gerekçe ve hedeflerimiz doğrultusunda 15 Aralık tarihine kadar gerekli diplomatik girişimler konusunda tarafımıza cevap verilmesini bekliyor olacağız.

"OLUMLU SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUZ"

Gerek sığınmacı probleminin olabildiğince hızlı çözülebilmesi gerekse terör koridoru başta olmak üzere ülkemizin güvenlik kaygılarının giderilmesi için komşu ülkemizle gerçekçi ve dengeli bir görüşme sürecinin başlatılmasının hayati olduğunu düşünüyoruz. Bu hassasiyetlerimizin iki komşu ülkenin ilişkilerinin geleceği bakımından olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz."

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