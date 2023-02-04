İYİ Parti ve CHP arasında adaylık krizi: Seçim kaybedilirse İYİ Parti yüzünden

Altılı masada adaylık tartışmaları üzerinden başlayan kriz gittikçe derinleşiyor. İYİ Parti Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış'ın, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı yaptığı açıklamalara CHP’li Barış Yarkadaş’tan tepki geldi. Yarkadaş, "Bu seçim kaybedilirse İYİ Partili yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek" dedi.





'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne rağmen cumhurbaşkanı adayı konusunda bir türlü uzlaşı sağlayamayan CHP ve İYİ Parti tarafları arasındaki adaylık tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

İYİ Parti Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Kılıçdaroğlu'nun "Oy oranına bakmadan istişare yapılacak. Bu işin oyu ve partisi yok. Memleket elden gitmiş biz partileri mi tartışacağız?" ifadelerine Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

İYİ PARTİ'Lİ KARAKIŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Karakış, CHP liderini hedef alıp, "Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı cumhurbaşkanı yapacağız. Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Bununla da yetinmeyen Karakış, "Kemal Bey'in adaylığına AK Parti ve MHP'nin destek vermesi, İmamoğlu'na yargı engeli getirilmesi, saray medyasının 4 senedir yerden yere vurduğu Kemal Bey'i övmeye başlaması, saray anketçilerinin Kemal Bey'in farklı kazandığı anketler paylaşması... Sizce sebebi ne olabilir?" dedi.





Memleket elden gitmiş, biz şahsi ikbalimizi mi tartışacağız? Seçmenin en çok güvendiği, kazanma ihtimali en yüksek adayı CB yapacağız.



Millet İttifakı olarak bunu söyleyebilseydik, iktidar valizini toplamaya başlamıştı. https://t.co/CgyVKxeRNU — Yiğit Karakış (@yigit_karakis) February 3, 2023

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş

'SEÇİM KAYBEDİLİRSE İYİ PARTİ YÜZÜNDEN'

Karakış'ın paylaşımına CHP'den cevap gecikmedi. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Karakış'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu seçim kaybedilirse, İYİ Parti'li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli." dedi.





Bu seçim kaybedilirse, İYİ PARTİ’li yetkililerin bu tür sözleri yüzünden kaybedilecek. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bu nasıl bir ayıptır! Söyleyen kişi partide etkili / yetkili makamda oturuyor. İYİ PARTİ bu saygısızlığı kurumsal bir hale getirdi. Amaçları çok açık ve belli. https://t.co/6CiuprlYpA — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) February 3, 2023







