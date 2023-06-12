İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor: Ahlat Andican da zehir zemberek sözlerle görevini bıraktı

28 Mayıs seçimleri sonrası yaşanan hezimetin ardından İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican, kurucuları arasında bulunduğu partisinden istifa ettiğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Ne yazık ki bugün geldiğimiz noktada İYİ Parti Yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkanı kalmamış durumdadır" diyen siyasetçi, 'bugün itibariyle partisiz muhalefet saflarına katıldığını' söyledi. ,"Bugün itibarıyla kurucusu ve milletvekili olmaktan onur duyduğum İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunuyorum. Daha önce iki dönem milletvekilliği, bir dönem bakanlık yapmış bir siyasetçi olarak, korku ve baskı ikliminin hakim olduğu bir dönemde, Cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk Türkiye’siyle kavgalı bir zihniyete karşı mücadele etmenin milli bir görev olduğu inancıyla elimi taşın altına koymuş, İYİ Parti kurucusu olmuştum.