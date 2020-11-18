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Gündem İYİ Partide yeni istifalar yolda
POLİTİKA

İYİ Parti’de yeni istifalar yolda ​

İYİ Parti’de yeni istifalar yolda

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya “FETÖ’cü” diyen Ümit Özdağ’ın partiden ihracına tepki gösterip istifa eden İsmail Koncuk’u başka vekillerin takip edeceği belirtiliyor. Kapalı kapılar ardında anayasa taslağı hazırlanmasından rahatsız olan bazı isimlerin kopma noktasına geldiği ifade ediliyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
İplerin koptuğu İYİ Parti’de İsmail Koncuk’un istifa ederken söylediği sözler partide FETÖ’nün ardından PKK tartışmasını da başlattı. Koncuk’un ardından birkaç milletvekilinin de İYİ Parti ile yollarını ayıracağı belirtiliyor.
İplerin koptuğu İYİ Parti’de İsmail Koncuk’un istifa ederken söylediği sözler partide FETÖ’nün ardından PKK tartışmasını da başlattı. Koncuk’un ardından birkaç milletvekilinin de İYİ Parti ile yollarını ayıracağı belirtiliyor.

İşlerin yolunda gitmediği İYİ Parti’yi daha zor günler bekliyor. Partide, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu iddia eden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın başlattığı FETÖ tartışmasına, PKK tartışması da eklendi. Partiden istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için PKK’nın taleplerini karşılamaya çalıştılar” sözleri ortalığı karıştırdı.

HDP İLE İTTİFAK MASADA

Parti kulislerinde, HDP ile yapılan beraberlik masaya yatırılıyor. İYİ Parti’nin milliyetçi bir parti olarak yola çıktığı ancak bu çizgide duramadığı ifade ediliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan anayasa çalışmasının parti içinde de paylaşılması gerektiği, İYİ Parti yönetiminin partililerden bu çalışmayı gizlemesinin doğru olmadığı konuşuluyor.

MİLLETVEKİLLERİ RAHATSIZ

  • Partide FETÖ ve PKK birlikteliğinden rahatsız olan birkaç milletvekilinin daha olduğu öğrenildi. Bu isimlerin kendi aralarında değerlendirmeler yaptığı belirtiliyor. Uzun süredir partiden bağımsız davranan bu isimlerin, Genel Başkan Meral Akşener’in yapacağı açıklamayı beklediği belirtiliyor. Açıklamanın ardından yeni yol haritası çizecek olan isimlerin parti ile yollarını ayıracağı ifade ediliyor.
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