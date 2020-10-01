İYİ Partili Dikbayır'dan genel merkezde dayak açıklaması: Provokasyon için geldiler

Dün yaşanna olayda; İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak Akşener'le görüştürülmeyen grup darp edilerek dışarı atıldı. Dayak yiyen partili bir kadın kafasına defalarca vurulduğunu iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler" diye tepki gösterdi.
"Çamur atarak kirletiyorlar"
Tepki toplayan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kurucu Üyelerinden Ümit Dikbayır iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "30 Eylül'de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Güneş balçıkla sıvanmaz, iyiler de çamurla kirletilemez."
30 Eylül de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.
Güneş balçıkla sıvanmaz, iyiler de çamurla kirletilemez.. pic.twitter.com/DN8jWatyIv
30 Eylül de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.