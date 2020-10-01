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Gündem İYİ Partili Dikbayırdan genel merkezde dayak açıklaması Provokasyon için geldiler
POLİTİKA

İYİ Partili Dikbayır'dan genel merkezde dayak açıklaması: Provokasyon için geldiler

İYİ Parti Genel Merkezi'nde dün yaşanan dayak skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp edilen partili bir kadın kafasına vuruldunu söyleyerek, yaşadıklarına isyan etmişti. Büyük tepki toplayan olayla ilgili İYİ Parti'li Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Dikbayır yaşanan olayla ilgili, "Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Ümit Dikbayır
İYİ Partili Ümit Dikbayır

Dün yaşanna olayda; İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak Akşener'le görüştürülmeyen grup darp edilerek dışarı atıldı. Dayak yiyen partili bir kadın kafasına defalarca vurulduğunu iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler" diye tepki gösterdi.

İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular
GÜNDEM
İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular

Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
OYNAT 00:59
Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
İyi Parti üyesi bir kadın, Ümit Dikbayır ve bir grup genç tarafından darp edildiklerini belirterek, 'Kadın hareketi olarak çıktığımız yolda bu olanlara yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. İsmi öğrenilemeyen partili sözlerini, 'Enseme enseme vurdular. Çocuklarım yaşındaki gençler. Yazıklar olsun' diyerek sonlandırdı.

"Çamur atarak kirletiyorlar"

Tepki toplayan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kurucu Üyelerinden Ümit Dikbayır iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "30 Eylül'de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Güneş balçıkla sıvanmaz, iyiler de çamurla kirletilemez."

İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
OYNAT 02:22
İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
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