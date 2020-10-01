İYİ Partili Dikbayır'dan genel merkezde dayak açıklaması: Provokasyon için geldiler

Dün yaşanna olayda; İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak Akşener'le görüştürülmeyen grup darp edilerek dışarı atıldı. Dayak yiyen partili bir kadın kafasına defalarca vurulduğunu iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler" diye tepki gösterdi.

GÜNDEM İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular

OYNAT 00:59 Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular İyi Parti üyesi bir kadın, Ümit Dikbayır ve bir grup genç tarafından darp edildiklerini belirterek, 'Kadın hareketi olarak çıktığımız yolda bu olanlara yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. İsmi öğrenilemeyen partili sözlerini, 'Enseme enseme vurdular. Çocuklarım yaşındaki gençler. Yazıklar olsun' diyerek sonlandırdı.

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"Çamur atarak kirletiyorlar"

Tepki toplayan olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan İYİ Parti Kurucu Üyelerinden Ümit Dikbayır iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: "30 Eylül'de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Güneş balçıkla sıvanmaz, iyiler de çamurla kirletilemez."

30 Eylül de Genel Merkezimize provokasyon amacıyla gelen birkaç kişinin yalan ve iftiraları, ve sosyal medyada buna alet olanlarla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır.

Güneş balçıkla sıvanmaz, iyiler de çamurla kirletilemez.. pic.twitter.com/DN8jWatyIv — Ümit DİKBAYIR 🇹🇷🇦🇿 (@UmitDikbayir) October 1, 2020