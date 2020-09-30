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Gündem İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi Kafama kafama vurdular
POLİTİKA

İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular

İYİ Parti, genel merkezinde yaşanan dayak skandalıyla çalkalanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak Akşener'le görüştürülmeyen grup darp edilerek dışarı atıldı. Dayak yiyen partili bir kadın kafasına defalarca vurulduğunu iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler" diye tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Darp edildiğini iddia eden kadın, yaşadıklarına isyan etti.
Darp edildiğini iddia eden kadın, yaşadıklarına isyan etti.

İYİ Parti 'Taban Hareketi' üyeleri, genel merkezde görüşmek istedikleri parti yöneticilerinin kendilerini dövdürdüklerini iddia ederek iki milletvekilini suçladı. Genel Başkan Meral Akşener'le görüşmek isteyen ancak darp edildiklerini iddia ederek dışarı atılan grup, yaşananlara tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
OYNAT 02:22
İYİ Parti Genel Merkezi'nde tekme tokat kavga: Dikbayır toplantı basıp darp etti
Kongre sürecinin ardından suların durulmadığı İYİ Parti'de bu kez yumruklar konuştu. Delegenin manipüle edildiğini belirterek seçimlere itiraz eden İYİ Parti Zonguldak Kurucu Merkez İlçe Başkanı Serhat Yıldırım, darp edilmiş halde parti genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. Ümit Dikbayır tarafından darp edildiğini belirten Yıldırım, 'Biz bu partiyi bunlar için kurmadık. Demokrasiyi, hakkımızı istiyoruz. İçeride darbe üstünde darbe aldık' diyerek konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını belirtti.


"Evladım yaşında çocuklar bana vurdu"

Dayak yediğini iddia eden partili bir kadın, "Ben bir kadınım. Kadın hareketi diye yola çıktık. Sopa yememiz mi gerekiyor. Bir vekil vardı bana saldırdı. Güzel güzel konuşuyorduk. Genç çocuklar vardı. Bilmiyorum kim onlar ama dirsekleriyle enseme enseme vurdular. Yazıklar olsun, benim evladım yaşında çocuklar bana vurdular." ifadelerini kullandı.

Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
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Toplantıyı basan İyi Parti'li Ümit Dikbayır, bir kadın partiliyi de darp etmiş: Dirsekleriyle enseme enseme vurdular
İyi Parti üyesi bir kadın, Ümit Dikbayır ve bir grup genç tarafından darp edildiklerini belirterek, 'Kadın hareketi olarak çıktığımız yolda bu olanlara yazıklar olsun.' ifadelerini kullandı. İsmi öğrenilemeyen partili sözlerini, 'Enseme enseme vurdular. Çocuklarım yaşındaki gençler. Yazıklar olsun' diyerek sonlandırdı.

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