İYİ Partili kadın genel merkezde darp edildi: Kafama kafama vurdular
İYİ Parti, genel merkezinde yaşanan dayak skandalıyla çalkalanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi'ne farklı illerden gelen bir grup partili, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi. Ancak Akşener'le görüştürülmeyen grup darp edilerek dışarı atıldı. Dayak yiyen partili bir kadın kafasına defalarca vurulduğunu iddia ederek, "Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kadın bir partiye gönül verdiyse sopa mı yemeli? Utanmazlar, şerefsizler" diye tepki gösterdi.
İYİ Parti 'Taban Hareketi' üyeleri, genel merkezde görüşmek istedikleri parti yöneticilerinin kendilerini dövdürdüklerini iddia ederek iki milletvekilini suçladı. Genel Başkan Meral Akşener'le görüşmek isteyen ancak darp edildiklerini iddia ederek dışarı atılan grup, yaşananlara tepki gösterdi.
Dayak yediğini iddia eden partili bir kadın, "Ben bir kadınım. Kadın hareketi diye yola çıktık. Sopa yememiz mi gerekiyor. Bir vekil vardı bana saldırdı. Güzel güzel konuşuyorduk. Genç çocuklar vardı. Bilmiyorum kim onlar ama dirsekleriyle enseme enseme vurdular. Yazıklar olsun, benim evladım yaşında çocuklar bana vurdular." ifadelerini kullandı.