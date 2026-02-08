İYİ Partili Korkmaz'dan 28 Şubat'ı aratmayan paylaşım: Zeynep Güneş'in kıyafetine saldırıya AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik paylaşım yaptı. Korkmaz’ın geleneksel Anadolu kıyafetlerini hedef alan çirkin sözlerine, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan yanıt geldi. Albayrak yaptığı paylaşımda "Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek!" ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Partili Korkmaz gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in fotoğrafını paylaşarak ağır ifadeler kullandı. Korkmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
AK PARTİ'DEN YANIT
Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan eleştirinin halkın iradesine bir saldırı olduğunu vurguladı.
Albayrak paylaşımında şunları kaydetti:
Öte yandan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.