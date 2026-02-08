Yeni Şafak
İYİ Partili Korkmaz'dan 28 Şubat'ı aratmayan paylaşım: Zeynep Güneş'in kıyafetine saldırıya AK Parti'den sert tepki

00:208/02/2026, Pazar
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e gelen hakarete tepki gösterdi.
İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’in kılık kıyafetine yönelik paylaşım yaptı. Korkmaz’ın geleneksel Anadolu kıyafetlerini hedef alan çirkin sözlerine, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'tan yanıt geldi. Albayrak yaptığı paylaşımda "Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek!" ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Partili Korkmaz gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.

İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in fotoğrafını paylaşarak ağır ifadeler kullandı. Korkmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı'na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekânı şaşırmış olacak gariban. AKP'ye de böylesi yakışır, ne günlere kaldık; hakikaten, katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya; Belediye, kimlere kalmış! Vallahi, benim annem bundan İYİ yönetir, en azından kılığı kılık, tahsili var!"

AK PARTİ'DEN YANIT

Söz konusu paylaşıma tepki gecikmedi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaptığı açıklamada Korkmaz'ın ifadelerini "hadsizlik" olarak niteleyerek Zeynep Güneş'e destek verdi. Albayrak, kıyafet üzerinden yapılan eleştirinin halkın iradesine bir saldırı olduğunu vurguladı.

Albayrak paylaşımında şunları kaydetti:

"Anadolu kadınının şalvarını ve geleneksel kıyafetini "cahillik" sanan bu üstenci zihniyet, aslında kendi cehaletini sergilemiştir. 3 dönemden bu yana Mihalgazili hemşehrilerimizin oylarıyla seçilmiş bir başkana kılık ve kıyafet üzerinden saldırmak, bu milletin değerlerine hakaret etmektir. Milletin iradesini ve kıyafetini hedef alan bu hadsiz dili kınıyoruz. Bu toprakların özüyle kavga edenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Sizin kibriniz, bizim Anadolu irfanımızı yenemedi ve asla da yenemeyecek! Kenef ağızlı bu tiplere karşı Zeynep Güneş başkanımızın her daim yanındayız."

Öte yandan İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı.


