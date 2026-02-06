Murat Övüç'e 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan üç yıla kadar hapis istemi

Murat Övüç hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Başörtüsü takıp dini değerleri aşağıladı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanal devriyesi sırasında bir sosyal medya hesabından sanık Övüç'ün başörtüsü taktığı videonun paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, yapılan inceleme sonucu sanığın başında siyah ve kırmızı renklerden oluşan başörtüsü bulunduğu, Övüç'ün görüntüde sağ el yüzük parmağında bulunan yüzüğe dikkati çekecek şekilde öz çekim yaptığı ve arka fonda türkü çaldığının tespit edildiği kaydedildi.

Mizah amaçlı takmış

Hazırlanan iddianamede savunmasına yer verilen sanık Övüç'ün, bahse konu görüntünün yaklaşık iki sene önce İstanbul Havalimanı'nda uçak içinde yolculuk öncesi kendisi tarafından çekildiğini, kendisinin sanatçı olduğu için birçok izleyicisinin ve takipçisinin tesettürlü olması nedeniyle mizah amaçlı, takipçilerini eğlendirmek amacıyla yanında bulunan şalı başına örttüğünü söylediği belirtildi.

"İş gereği kadın elbiseleri giyerek şov yaptım"

Sosyal medya hesabından bahse konu görüntü gibi birçok içerik bulunduğunu anlatan Övüç, videoyu çektiği tarihlerde işi gereği sahnede kadın elbiseleri giyerek şov yaptığını, kendisinin kesinlikle başörtülü kadınları veya halkın bir kesimini aşağılamak gibi bir kastının bulunmadığını, başka bir sosyal medya platformunda yapılan paylaşım ile ilgili bilgisinin olmadığını ifade ettiği iddianamede dile getirildi.

Davanın iddianamesinde, sanığın, başörtüsüyle sosyal medyada alay ettiği ve başörtüsü kullanan kesime yönelik halkın diğer kesimini alenen tahrik etmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

Üç yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, sanık Murat Övüç hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanarak Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi.







