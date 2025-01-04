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Türban takıp video paylaşmıştı: Dini değerleri aşağılayan Murat Övüç gözaltına alındı

Türban takıp video paylaşmıştı: Dini değerleri aşağılayan Murat Övüç gözaltına alındı

23:364/01/2025, Cumartesi
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Murat Övüç gözaltına alındı.
Murat Övüç gözaltına alındı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Murat Övüç, dini değerler ve simgeler ile dalga geçme iddiası ile gözaltına alındı.

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde başına türban takarak seyahat ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Övüç, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı söylemleri ile tepki çeken Murat Övüç, magazin gündeminde yer almasıyla birlikte biyografisi ile gündemde yer almaya başladı.

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Özellikle kadınlar gününde sahne alan Övüç sosyal medyadaki paylaşımlarıyla zaman zaman tepkiler alıyor.



#Murat Övüç
#Fenomen
#Gözaltı

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