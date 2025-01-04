Övüç, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeni ile dini değerleri aşağılama suçundan gözaltına alındı.

Murat Övüç, sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bazı söylemleri ile tepki çeken Murat Övüç, magazin gündeminde yer almasıyla birlikte biyografisi ile gündemde yer almaya başladı.

Murat Övüç 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.