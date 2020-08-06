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Hayat Hayko Cepkinden sosyal medya fenomeni Murat Övüçe tepki Sanatı bitirdiniz, müzisyeni küstürdünüz
AKTÜEL

Hayko Cepkin'den sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tepki: Sanatı bitirdiniz, müzisyeni küstürdünüz

Rock müzik dünyasının tanınan isimlerinden Hayko Cepkin, Twitter hesabından sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün sahne aldığı bir videoyu paylaşarak isyan etti. "Bu işi yapana değil, para verip gidene kızın" diyen müzisyen, "Sanatı bitirdiniz, müzisyeni küstürdünüz. Hak edilen yaşanacaktır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Hayko Cepkin
Hayko Cepkin

Son günlerde şarkıcı Yeşim Salkım'a küfür etmesi ve Bodrum'da kadınların düzenlediği bir eylem alanından kovulmasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e bir tepki de müzisyen Hayko Cepkin'den geldi. Ünlü bir kulüpte tatilcilere konser veren Övüç'ün videosunu paylaşan Cepkin, müzik sektörünün geldiği noktayı sert sözlerle eleştirdi.

Hayko Cepkin vergi rekortmeni oldu
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Hayko Cepkin vergi rekortmeni oldu

"İşi yapan hangi hıyardan, hangi mevsimde nasıl turşu yapılacağını iyi biliyor"

"Bu işi yapana değil, para verip gidene kızın" diyen ünlü müzisyen, "Şu işi ayar edip para kazanana kızmayın. Şu işe para verip gidene kızın. İşi yapan, hangi hıyardan, hangi mevsimde nasıl turşu yapılacağını iyi biliyor. Hıyarın, hıyar olduğundan haberi yok. Sanatı bitirdiniz, müzisyeni küstürdünüz. Hak edilen yaşanacaktır." ifadelerini kullandı.

Rockçı Hayko Cepkin vergi rekortmenleri listesine girdi
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Dünyada bir ilk: Hayko Cepkin sahneye uçaktan atlayarak indi
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Dünyada bir ilk: Hayko Cepkin sahneye uçaktan atlayarak indi
Müzisyen Hayko Cepkin Zeytinli Rock Festivalinde binlerce metre yükseklikten uçaktan paraşüt ile atlayarak sahneye iniş yaparak konser verdi.


Murat Övüç kimdir?

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Murat Övüç'ün hayatı son günlerde en çok merak edilen konular arasında. 1968 yılında dünyaya gelen Övüç, Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Övüç, beş kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan fenomen, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

  • Öte yandan yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.
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