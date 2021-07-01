Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan ve hatta mahkemelik bile olan Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç trafikte adeta terör estirdi.

Burak Can Övüç otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya defalarca ateş açtı.

Burak Can’ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. O anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

OYNAT 00:23 Burakcan Övüç isimli trafik magandası seyir halindeki aracından defalarca ateş açtı Burakcan Övüç isimli trafik magandası, seyir halindeki otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.



Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülürken, Övüç ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp bir süre sonra sildi.



Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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ÇEVREDE EVLER VAR

Görüntülerde Övüç'ün kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş ettiği, küfürler yağdırdığı ve silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI

Burak Can Övüç'ün paylaşımına kısa süre içinde tepki üstüne tepki geldi. Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü bir süre sonra sildi.

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İLK SKANDALI DEĞİL

Burak Can Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

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