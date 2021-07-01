Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı

Dehşete düşüren olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan ve hatta mahkemelik bile olan Murat Övüç'ün oğlu Burak Can Övüç trafikte adeta terör estirdi.
Burak Can Övüç otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken tabancasıyla havaya defalarca ateş açtı.
Burak Can’ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı. O anları bir de sosyal medyadan paylaştı.
ÇEVREDE EVLER VAR
Görüntülerde Övüç'ün kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş ettiği, küfürler yağdırdığı ve silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü.
GÖRÜNTÜLERE TEPKİ YAĞDI
Burak Can Övüç'ün paylaşımına kısa süre içinde tepki üstüne tepki geldi. Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü bir süre sonra sildi.
İLK SKANDALI DEĞİL
Burak Can Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.