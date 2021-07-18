Hayat Murat Övüçün oğlu Burakcan Övüçden bir skandal daha
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Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'den bir skandal daha

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri ortaya çıkan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Murat Övüçün oğlu Burakcan Övüçden bir skandal daha
Burakcan Övüç - Murat Övüç

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

DHA

Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı.

Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı
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Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi.

DHA

Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer alıyor.

Burak Can Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.


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Burakcan Övüç isimli trafik magandası seyir halindeki aracından defalarca ateş açtı
OYNAT 00:23
Burakcan Övüç isimli trafik magandası seyir halindeki aracından defalarca ateş açtı
Burakcan Övüç isimli trafik magandası, seyir halindeki otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülürken, Övüç ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp bir süre sonra sildi.

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.
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