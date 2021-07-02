Murat Övüç trafikte rastgele ateş açarak terör estiren oğlunu savundu: Düşmanlarımız yaptı

Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla büyük tepki toplayan ve hatta mahkemelik bile olan Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün trafikte terör estirdiği anların videosu sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde Burakcan Övüç otomobilinde cadde üzerinde seyir halinde giderken küfürler ederek tabancasıyla havaya defalarca ateş açıyor.

OYNAT 00:23 Burakcan Övüç isimli trafik magandası seyir halindeki aracından defalarca ateş açtı Burakcan Övüç isimli trafik magandası, seyir halindeki otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.



Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülürken, Övüç ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşıp bir süre sonra sildi.



Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Görüntülerde ayrıca silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görülüyor. Burak Can’ın dehşet saçtığı anları yanındaki arkadaşı telefon kamerası ile kayıt altına aldı ve o anları bir de sosyal medyadan paylaştı.

Burak Can Övüç'ün paylaşımına kısa süre içinde tepki üstüne tepki gelince bir süre sonra videoyu yayından kaldırdı.

İLK SKANDALI DEĞİL

Burak Can Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

HAYAT Murat Övüç’ün oğlu Burak Can Övüç trafikte terör estirdi: Etrafa kurşun yağdırdı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, Burakcan Övüç’ü bulmak için harekete geçti. Burakcan’ın ateşlediği silahın kuru sıkı olduğu düşünülse de, polis gözaltına aldığında bu silahın akıbetini de soracak.

REKLAM

"DÜŞMANLARIMIZ YAPTI"

Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç, videonun iki yıllık olduğunu iddia ederek, “İki yıl önceki görüntüyü tekrar önümüze getirdiler. Düşmanlarımız yaptı. Oğlum bunu iki yıl önce çektiğinde uyarmıştım."

GENÇLİK HATASIYMIŞ!

"Gençlik hatasıydı. Oğlum sonradan çok pişman oldu. Videoyu kaldırmıştı. Düşmanlarım bu görüntüyü tekrar gündem yaptı. Oğlum iyilik timsali bir insandır. Çevresi onu tanır. Zaten çok pişman oldu” şeklinde konuştu.