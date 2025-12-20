Yeni Şafak
Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Dini değerleri aşağılayan Murat Övüç tutuklandı

16:3620/12/2025, Cumartesi
DHA
Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.

