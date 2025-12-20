Başörtüsü takıp video paylaşmıştı: Dini değerleri aşağılayan Murat Övüç tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Murat Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı.
#Murat Övüç
#sosyal medya
#dini değerler