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POLİTİKA

İyi Parti’yi terör eksenine çekme girişimi

Kandil’in siyasi uzantısı HDP, “ittifak” adı altında İYİ Parti’yi terör saflarına çekme girişimlerine başladı. Demirtaş, dışarıda olsa Akşener’in kapısını çalacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

Geçtiğimiz yıl PKK’nın siyasi ayağı durumundaki HDP’yi “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” olarak gördüğünü ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, cezaevindeki Selahattin Demirtaş’tan ittifak çağrısı geldi. Bir dijital platform tarafından kendisine gönderilen soruları cevaplandıran Demirtaş, muhalefet partilerine “AK Parti’nin gitmesini beklemek yerine ittifakı büyütelim” çağrısı yaptı. “Ben muhalefet cephesinin hiçbir ayrım yapılmadan, ön şart olmadan buluşması gerektiğine inanıyorum. Demokrasi için yan yana durmak zorundadır.

AKŞENER’E KAHVALTIYA GİDERMİŞ

Bunu yapamayanları halk da tarih de affetmez” ifadelerini kullanan Demirtaş, “Muhalefet arasındaki sorunları nasıl aşacaksınız?” sorusuna ise Meral Akşener göndermesi yaparak cevap verdi: “Nasıl sorusunun pratikteki cevabını dışarıdaki siyasetçiler bulacak. Ben elimden gelen desteği sunarak kolaylaştırıcı olabilirim ancak. Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım, bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim.”

PARTİLERDEN DESTEK İSTEDİ

Kandil’e terörist gönderilmesine aracılık ettiği defalarca tescillenen HDP’nin samimiyetle silahların susmasını, çatışma ortamının son bulmasını istediğini öne süren Demirtaş, diğer muhalif partilerden destek istedi: “Diğer partiler de bunu istiyorsa -ki farklı tanımlar yapsalar da bunu istediklerini ifade ediyorlar- o halde HDP’yi sıkıştırmak yerine HDP’ye destek olmalılar, HDP’yi cesaretlendirmeliler. Bunu da ancak siyaseti öne çıkararak, siyasi çözümlere açık olarak yapabilirler. Şiddetin nihai olarak sonlanması için HDP’nin önerilerini dinlemek ve değerlendirmek istiyoruz demeliler.”

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