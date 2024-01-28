İzmir açıklarında 5,1'lik deprem

25 Ocak’ta Malatya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan depremde, ilçede herhangi bir hasar meydana gelmedi. Manisa ve Aydın’da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.