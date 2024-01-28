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İzmir açıklarında 5,1'lik deprem

Ege Denizi'nde dün saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir ve Aydın'da hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

04:00 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:16 - 28/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Ege Denizi'nde Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan depremde, ilçede herhangi bir hasar meydana gelmedi.
Ege Denizi'nde Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan depremde, ilçede herhangi bir hasar meydana gelmedi.

25 Ocak’ta Malatya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından dün Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan depremde, ilçede herhangi bir hasar meydana gelmedi. Manisa ve Aydın’da hissedilen deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.


OLUMSUZ DURUM YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban, X'ten yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, “Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur” ifadelerini kullandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, “Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor” dedi.


#İzmir
#deprem
#Ege Denizi
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