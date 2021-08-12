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İZMİR

İzmir Foça'da orman yangını: Alevlerin etrafı çevrildi

İzmir'in Foça ilçesinde, yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan söndürme çalışması başladı. Yangın, ekiplerin başarılı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Haber Merkezi İHA
İzmir Foçada orman yangını: Alevlerin etrafı çevrildi
Yangının şu an yerleşim yerleri için tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler makilik ve tarım arazilerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter ve 9 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.

Yeniköy Mahallesi'ne 500 metre kadar yaklaşan alevlere bölgeye sevk edilen 3 uçak da müdahale etti.

Alevlerin etrafını çeviren ekiplerin başarılı çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle bölgedeki sahipli tarım arazileri ve makilik alanın zarar gördüğü bildirilirken, kontrol altına alınan alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.


İzmir Foça'da orman yangını: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
OYNAT 00:59
İzmir Foça'da orman yangını: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.


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