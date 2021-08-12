İzmir Foça'da orman yangını: Alevlerin etrafı çevrildi

Kozbeyli Mahallesi'ndeki alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler makilik ve tarım arazilerine de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 2 helikopter ve 9 arazöz yangına müdahale etmeye başladı.
Yeniköy Mahallesi'ne 500 metre kadar yaklaşan alevlere bölgeye sevk edilen 3 uçak da müdahale etti.
Alevlerin etrafını çeviren ekiplerin başarılı çalışma sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangın sebebiyle bölgedeki sahipli tarım arazileri ve makilik alanın zarar gördüğü bildirilirken, kontrol altına alınan alevlerin ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
OYNAT 00:59
İzmir Foça'da orman yangını: Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Foça ilçesi Kozbeyli bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ve 9 arazözün yangına müdahale ettiği belirtildi.
GÜNDEM
Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
GÜNDEM
Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinde can kaybı yükseliyor: 11 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Sel afetinin yaşandığı Van Esenyamaç'ın Muhtarı Ayhan Korkmaz: Bazı partiler gelip 'Devleti kötüle' diyor
GÜNDEM
Rize'de heyelanda bahçesi hasar gören okul eğitime açılacak
GÜNDEM
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı