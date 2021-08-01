İzmir'de çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Karabağlar'ın Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda M.K.T. (28), S.T. (28), Ö.S. (31) ve Umutcan S. (23) alkol adlıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

DHA Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada Umutcan S. göğsünden bıçakla, diğerleri ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yaralılardan M.K.T. ile S.T. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ö.S. ve Umutcan S. ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan Umutcan S. kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.