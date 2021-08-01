Gündem İzmirde çıkan bıçaklı kavga 1 ölü 3 yaralı
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İzmir'de çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı. Çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
İzmir haberler: İzmirde çıkan bıçaklı kavga: 1 ölü 3 yaralı
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karabağlar'ın Doğanay Mahallesi'ndeki Orkide Borsaç Parkı'nda M.K.T. (28), S.T. (28), Ö.S. (31) ve Umutcan S. (23) alkol adlıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kavgada Umutcan S. göğsünden bıçakla, diğerleri ise vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçak ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yaralılardan M.K.T. ile S.T. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ö.S. ve Umutcan S. ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Umutcan S. kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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