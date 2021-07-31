Konya'daki katliamla ilgili yeni gelişme: 10 kişi gözaltında

Konya'da aynı aileden 7 kişi, 2010 yılından bu yana husumet bulunan K. ailesinden bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Vahşi katliamın detayları belli olmaya başladı. Husumetin kedi yüzünden başladığı öğrenildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki katliamla ilgili olarak 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Asıl şüphelinin ise hala arandığı belirtildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle: Konya ili Meram ilçesinde 30.07.2021 tarihinde 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

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Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yeri inceleme işlemleri yapılmış, maktullerin otopsi işlemleri yapılarak ailelerine teslim edilmiş olup, soruşturma kapsamında delil toplama işlemleri devam etmektedir.

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"En ağır şekilde cezalandırılacaklar"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kan donduran olayla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Konya’da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

Konya’da bir aileden 7 kişinin canice öldürülmesi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu canice eylemi lanetliyoruz. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.



Bir husumetten kaynaklı gerçekleştirilen bu canice olayın failleri yakalanacak ve en ağır şekilde cezalandırılacaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 31, 2021