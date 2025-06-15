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İzmir haberleri: Foça'daki orman yangını soruşturmasında 1 tutuklama

İzmir haberleri: Foça'daki orman yangını soruşturmasında 1 tutuklama

21:5915/06/2025, Pazar
DHA
Yeni Şafak
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Foça'daki orman yangını soruşturmasında 1 tutuklama
Foça'daki orman yangını soruşturmasında 1 tutuklama

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve tedbir amaçlı bazı evlerin tahliye edilmesine yol açan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi ve girişteki evlere kadar ulaştı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin yerleşim yerinin iç kesimlerine ilerlemesi ekiplerin müdahalesiyle önlendi. Orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan 5 saatlik müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.


Yeniköy Mahallesi'nde başlayan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ormana yakın bahçede kaynak yaptığı belirlenen Sungun Genco Ocalı, M.E., Ö.O. ve O.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E., Ö.O., O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Sungun Genco Ocalı 'Taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı.

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