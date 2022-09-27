İzmir merkezli altı ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen operasyonlar neticesinde; başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller de bulunan 1’i Kara Kuvvetleri, 2’si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1’i Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 2’si muvazzaf 4 asker şahıs, 12’si darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İzmir merkezli 6 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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