İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

20 Ekim'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen dün ABD'de gömüldü. Teröristbaşı için New Jersey’deki bir stadyumda cenaze töreni düzenledi. Katılımcılar stada QR kodla giriş yaptı. Törene Abdullah Aymaz, Bahattin Karataş, Şerif Ali Tekelan, Naci Tosun, Cevdet Türkyolu ve İsmail Büyükçelebi gibi elebaşları da katıldı.