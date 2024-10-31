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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

10:1131/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İzmir ve Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı.


Örgütün güncel yapılanması içinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifadelerde adı geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yapan 8 şüpheli, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.


Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.




#FETÖ
#Fetullahçı Terör Örgütü
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

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