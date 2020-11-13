Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem İzmirde 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü
3. SAYFA

İzmir'de 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde psikiyatrik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi, karısını baltayla öldürdü. Korkunç cinayetin ardından şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'deki olay saat 07.50 sıralarında Yeni Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gören İ.Z. (71), karısı H.Z. (72) ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.Z., karısı H.Z.’nin kafasına balta ile vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bilirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Z.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet kurbanı kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sevgilisini öldürüp 'balkondan düştü' diyerek timsah gözyaşı dökmüştü: Ömür boyu hapsi istendi
GÜNDEM
Sevgilisini öldürüp 'balkondan düştü' diyerek timsah gözyaşı dökmüştü: Ömür boyu hapsi istendi

Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde sadece karı-koca olarak kendilerinin yaşadığını, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin psikiyatrik rahatsızlığı olup ilaç kullandığını ve tartışma esnasında karısının kafasına baltayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Oktara hapis talebi

Oktar'a hapis talebi

​150 yıldan bin 365 yıla kadar ceza isteniyor.
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da ele geçirildi

​Eski Mısır dönemine ait, bir milyon liraya satacaklardı.
Ne söz verdiysek yerine getirdik

Ne söz verdiysek yerine getirdik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da konuştu.

​Kanada yasaklayınca Türkiye üretti..

Musk'ın yaptırdığı 4 testten ikisi negatif ikisi pozitif çıktı.

​Bakan Dönmez, müjdeli haberi verdi.

​Bakan Koca: Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak.

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Osmanlı Filistinine ait tapular hala geçerli

Cantemir, 'Osmanlı Filistini Yer İsimleri Kılavuzu' ile yön veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.