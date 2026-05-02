İzmir’de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

15:052/05/2026, Cumartesi
IHA
İzmir'de narkotik operasyonu
İzmir’in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında ve evinde binlerce sentetik ecza hapı ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında O.A. (35) isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Dün harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada 253 adet uyuşturucu hap ve 15,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Soruşturmayı derinleştiren Karabağlar Araştırma ekipleri, şahsın ikametinde de arama gerçekleştirdi. Evde yapılan detaylı aramalarda 43 kutu halinde 2 bin 367 adet uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Başarılı operasyon neticesinde toplam 2 bin 620 adet sentetik ecza hapı ile 15,34 gram metamfetamine el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli O.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



