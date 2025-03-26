İzmir'de grev alarmı: 7 Mayıs'ta işler duruyor

DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir şubeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerine grev kararı astı.
Konak Belediyesi iştiraki Merbel AŞ'de çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak "İş, emek yoksa grev var" pankartı açtı, "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları attı.
'Aldığımız ücretler ekonomik şartları karşılamıyor'
Aras, belediye yönetiminin ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasının (SODEMSEN) sorumluluk almadığını savunarak, "En son Nisan 2024'te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Masada SODEMSEN ve belediye yönetiminin çözümsüzlükten yana, emekçinin taleplerini görmezden gelip süreci tıkamak yönünde devam etmeleri durumunda 7 Mayıs 2025'te Merbel işçileri greve çıkacaktır ve Konak'ta hizmet duracaktır." diye konuştu. Konuşmanın ardından belediye binası kapısına grev kararı asıldı.
Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde grev kararı asıldı, işçiler slogan attı, halay çekti.