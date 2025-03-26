İzmir Körfezi'nde denizi kirleten firmaya 8,3 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.

Bakanlığımız İzmir İl Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde gerçekleştirilen denetimde, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların İzmir Körfezi’ne deşarj edildiği tespit edildi. Yapılan inceleme sonrasında, kirliliğe neden olan firmaya Çevre Kanunu kapsamında 8… pic.twitter.com/841dyKFbNi

Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.