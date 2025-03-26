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İzmir Körfezi'nde denizi kirleten firmaya 8,3 milyon lira ceza

İzmir Körfezi'nde denizi kirleten firmaya 8,3 milyon lira ceza

10:3426/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
DHA
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, denize boya atığı deşarj eden vinç bakım firmasına 8,3 milyon TL idari ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde denetim yapan Bakanlık ekipleri, vinç bakımı sırasında boyama işlemiyle oluşan atıkların Körfez'e boşaltıldığını belirledi.


Yapılan inceleme sonrası kirliliğe neden olan firmaya 8 milyon 359 bin 473TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.



#İzmir
#Körfez
#Ceza

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