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İzmir'de toplantı ve gösteri yasağı 4 gün uzatıldı

İzmir'de toplantı ve gösteri yasağı 4 gün uzatıldı

13:4525/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
DHA
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İzmir Valiliği, toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağının 4 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

İzmir'de kamu düzenini sağlamak ve provokatif eylemleri önlemek amacıyla il genelinde toplanma, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün süreyle uzatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Valiliğimizce alınan kararla 21.03.2025 günü saat 10:00'dan-25.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, (5 gün) süre ile ilimiz genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştı. Ancak, ilimizde huzur ve sükunu bozacak eylemlerin olması ihtimaline binaen mevcut tedbirlerin devam ettirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.
Bu nedenle, ilgili mevzuat gereği olarak Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 26.03.2025 günü saat 00:00'dan- 29.03.2025 günü saat 23:59'a kadar, 4 (dört) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır"
denildi.



#İzmir
#Toplantı
#Valilik

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