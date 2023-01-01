|
Gündem

İzmir'de yeni doğmuş bebeklerini mezarlığa terk eden anne ve baba gözaltına alındı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki mezarlığa terk edilen 1 günlük erkek bebeğin anne ve babası tespit edilip, gözaltına alındı. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17:26 . 15/09/2023 Cuma
DHA
İzmir'in Narlıdere ilçesinde mezarlıkta yeni doğmuş bir bebek bulundu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde mezarlıkta yeni doğmuş bir bebek bulundu.

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda dün saat 00.30 sıralarında bebek ağlama sesi geldi. Çevrede oturan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bebeğin sağlık durumu iyi

Polis ekiplerinin mezarlıkta yaptığı kontrolde 1 günlük erkek bebek bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, aynı gün doğan bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne götürdü. Tedaviye alınan bebeğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, bebeğin annesinin Y.D., babasının ise Ş.T., olduğunu belirledi. Evlilik dışı dünyaya geldiği belirtilen bebeğin anne ve babası bugün gözaltına alındı. Y.D. ve Ş.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



#İzmir
#Narlıdere
#Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya’da ‘HobiFest 2023’ için renkli bir başlangıç