İzmir'de yeni doğmuş bebeklerini mezarlığa terk eden anne ve baba gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Ambardere mevkiinde çıkan orman yangınına karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ile müdahale de başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen ormanlık alandaki yangına, arazözler, su tankerleri ve itfaiye araçlarıyla birlikte yangın söndürme helikopteri de müdahale ediyor. Ekipleri yangının daha fazla büyümemesi için çalışmalarına devam ediyor.