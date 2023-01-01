Elazığ'da asayiş uygulaması: 489 polisle şehir didik didik arandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 489 personelden oluşan 83 ekip katıldı.

Ekipler, 3 bin 661 kişiyi kontrol etti, 617 araç, 201 umuma açık iş yeri, 46 metruk bina ile 28 park ve bahçede denetim yaptı.