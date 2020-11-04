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Gündem İzmirdeki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı
İZMİR

İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini duyurdu. AFAD, 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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