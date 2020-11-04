İzmir'deki depremde yaralanan 999 kişinin tedavisi tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 114 kişinin hayatını kaybettiği depremde yaralanan 1035 kişiden 999'unun taburcu edildiği, 36'sının tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.

OYNAT 00:59 Minik Ayda'dan tüm Türkiye'ye mesaj var: İyiyim, akşam yemeğimizi yiyeceğiz Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven ile Ege Üniversitesi Rektörü Necdet Budak, çalışmaların 91'inci saatinde mucize eseri kurtarılan Ayda bebeği hastanede ziyaret etti. Ayda Gezgin'in sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ege Üniversitesinden yapılan açıklamada, Minik Ayda'nın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ifade edildi.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Açıklamada, 30 Ekim'deki depremin ardından 46'sının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1944 artçı sarsıntı kaydedildiğine yer verilirken, İzmir'deki arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, enkaz kaldırma çalışmalarının ise titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

GÜNDEM İstanbul'da korkutan görüntüler: Mühürlenen evlerine geri döndüler