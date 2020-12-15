Bomba gibi patladı vatandaş deprem oldu zannetti

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 9 katlı apartmanın giriş katında, Soner Y. isimli vatandaşın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple doğalgaz patladı.

Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, park halindeki 9 araç zarar gördü.

PENCERELER METRELERCE UZAĞA FIRLADI

Patlama sırasında evde bulunan Soner Y. yaralanırken, patlamanın şiddeti ile evin pencere çerçeveleri metrelerce uzağa fırladı. Patlama sesini duyan mahalleli ise panikle sokağa döküldü. Patlamanın meydana geldiği evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen Soner Y.’nin yardımına koştu.

Apartman dairesinde doğalgaz bomba gibi patladı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumu kritik

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Soner Y. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Soner Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerinde jandarma, itfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketi personelleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde evin kullanılmaz hale geldiği, bina çevresinde park halinde bulunan 9 aracın ise zarar gördüğü tespit edildi.

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Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, park halindeki 9 araç zarar gördü.

''DEPREM ZANNETTİK''

Panik yaşayan vatandaşlar ise dışarıda ekiplerin çalışmalarını bitirmesini bekledi. Jandarma ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve evlerine dönmeleri için uyarılarda bulundu.

Patlama sesini duyunca büyük bir panikle dışarı çıktıklarını söyleyen Fehmi Toy isimli vatandaş, “Bir patlama sesi duyduk. Karşı binada 4. katta oturuyorum. Hemen pencereyi açıp baktım. Ev yanıyordu. Ondan sonra biz ilk kazan dairesi patladı sandık. Sonra bakınca dairenin camlarının patladığını gördük. İndik hemen gazı kestik. İçeride insan var mı diye müdahale etmeye çalıştık. Yoğun duman vardı. Yoğun bir şiddetliydi. Çok korktuk. Deprem psikolojisi ile deprem zannettik. Sonra alevleri görünce başka patlama olduğunu anladık” dedi

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Patlama sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, park halindeki 9 araç zarar gördü.

Olayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

FOTOĞRAF 9 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da 10 adrese PKK operasyonu İstanbul polisi terör örgütü PKK'ya yönelik 7 ilçede eş zamanlı harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 10 adrese düzenlenen baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. BiP'te paylaş

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