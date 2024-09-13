'Jahrein' rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı.

Sosyal medya platformu X'te bir sohbet odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edildi. İstismar içerikli konuşmalar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan CHP trolü 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'un da Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmaları nedeniyle gözaltına alındığı duyuruldu. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre her iki isim hakkında 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldı.