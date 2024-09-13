'Jahrein' rumuzlu Ahmet Sonuç tutuklandı.

Sosyal medyada sapkınlığın propagandasını yapan 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli Ertürk Kösen ve 'Jahrein' rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Sosyal medya platformu X'te bir sohbet odasında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler sarf edilmişti.
İstismar içerikli söylemlerde bulunulan çirkin sohbetin sosyal medyada yayılmasından sonra Emniyet güçleri harekete geçmişti.
Söz konusu şahıslar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmış ve Ertürk Kösen gözaltına alınmıştı.
Konuya ilişkin açıklama Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılmış ve aynı açıklamada 'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç'un da Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı tespit edilerek gözaltına alındığı belirtilmişti.
Gözaltına alındılar
Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan Kösen ve Sonuç hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre 'müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılmıştı.
Yürütülen soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan 'Rockerpuck_Evil' kullanıcı isimli Ertürk Kösen ve 'Jahrein' rumuzlu kullanıcı Ahmet Sonuç hakkında karar verildi.
Kösen ve Sonuç'un Ceza Mahkemesi Kanununun (CMK) 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.
Jahrein'den mide bulandıran sözler
Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç, sosyal medyada açtığı bir yayında 'baldız' kavramı üzerinden mide bulandıran ifadeler sarf etmişti.