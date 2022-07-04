Jandarma boğulmaktan kurtardığı yaşlı adamın evini de temizledi: Allah bin kere razı olsun

27 Haziran tarihinde metrekareye yaklaşık 160 kilogram yağış düştüğü Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde taşan dereler sebebiyle ev ve işleri ile sular altında kalırken yüzlerce insan evlerinde mahsur kaldı.

İHA

Selin ilk yaşandığı gün İnebolu ilçesi Evrenye köyünde yaşayan 88 yaşındaki Salim Aslan, sel suları nedeniyle akıntıya kapıldı.

İHA

Köyde önlem amaçlı bulunan İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Erhan Ceylan, Salim Aslan’ın sel sularına kapıldığını görür görmez suya atladı.

İHA

Yoğun sel suları ile de mücadele eden uzman çavuş, iş makinesinin de yardımıyla Salim Aslan’ı kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Güvenli bölgeye taşınan Aslan’a jandarma ekipleri tarafından kuru kıyafet ve yiyecek verildi. Jandarma ekipleri Salim Aslan’ın evini temizlemek için yeniden Evrenye köyüne gitti. Jandarma ekiplerini karşısında gören Aslan gözyaşlarını tutamadı.

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İHA

“Jandarmalar beni kurtarıp kahveye götürdü

Kastamonu Jandarma İl Komutanlığına bağlı komandolar Salim Aslan’ın evinin bahçesini ve deposunu temizledi. Selde yaşadığı anları anlatan Salim Aslan, “Ekipler geçen sene de geldiler, bu sene de geldiler. Allah askerimizden, polisimizden ve her şeyimizden razı olsun. Ben burada yalnız bir adamım. Ben evimin balkonundaydım, su kahveyi yıkıp benden tarafa dönünce ben içeride korktum. Üstümde bir tane şort vardı. Şortla beraber beni kurtardılar. Jandarmalar beni kurtarıp kahveye götürdüler, bana kahvede bir kahve içerdiler. Ondan sonra onlar gittiler, ben de eve geldim. Ama içeriye giremiyordum. Burası hepsi çamur olmuştu. İlk önce korkmadım, ama sonradan can tatlı olduğu için korktum. 4 tane oğlum var, ama hepsi Avrupa’dalar. Ben Avrupa’da çalıştım. Allah polisimizden de, askerimizden de razı olsun” dedi.

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İHA

“Jandarmamız yaralarımızı sarmaya çalışıyor; Hepsi benim için koşturuyor”

Dört tane oğlunun olduğunu ve oğullarının hepsinin Avrupa’da olduğunu belirten Salim Aslan, 2 tarafını da askerlerin sardığını söyleyerek, “Ben evde balkonda bekliyordum. Su çok değildi, su köşedeki kahvenin duvarını yıkınca oradan su benden tarafa dönünce korktum.

İHA

O zaman üzerimdekileri evin içerisine attım. Kapıdan çıktım. Çektim kapıyı gittim. Oraya kadar yürüdüm, sonra kepçe geldi. Kaldırdılar, beni aldılar, yukarıya çıkardılar. Göğsüme kadar suyun içindeydim, kepçeden haberim yoktu. Onlar beni kepçe ile kaldırdılar. Jandarmalar beni aldılar, yukarıya götürdüler. Allah bin kere razı olsun. Rabbim Hükümetimizden de razı olsun.

İHA



Başka bir şey yapamıyorum. Ben yalnız başımayım. 4 tane oğlum var, ama hepsi Avrupa’dalar, 9 tane torunum var. Ama bak 2 tarafımda askeriye sardı, jandarma var. Orman İşletme Şefliği ekipleri geldi evimizin ön tarafını yıkadılar, temizlediler. Gider suyu çekmiyor. Jandarma ekipleri yaralarımızı sarmaya çalışıyorlar. Hepsi benim için koşturuyorlar” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 4 Giresun'da 1964 yılında teneke ve soba ustası Hasan Demirel tarafından az yakıtla geniş alanın ısıtılması amacıyla yapılan kubbeli ve minareli soba bir çok camiye bağışlandı. Camilerin kalorifer sistemine geçmesi nedeniyle sökülen sobanın izini süren sahibi en son bağışlanan Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki Tekke Camii'nden dönemin fiyatıyla 6 bin TL'ye satın alıp 30 bin TL yol parası vererek Giresun'a getirdi ve Giresun müzesine bağışladı. Giresun müzesine 2001 yılında sahibi tarafından bağışlanan cami şeklindeki sobanın müzede en çok ilgi gösterilen eserlerin başında geldiğini belirten Müze Müdürü Hulisi Güleç, en az soba kadar hikayesinin de ilgi gördüğünü söyledi.<br> Sobayı yapan ustanın bağışladığı camiden para vererek geri aldığını ve daha sonraki yıllarda müzeye bağışladığını belirten Güleç, şunları kaydetti: \"Müzemizin en istisnai eserlerinden biri olan cami şeklindeki el yapımı sobanın sahibi 1910 doğumlu. Aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden olan Hasan Demirel'dir. Babasının işi dolayısıyla küçük yaşta Giresun'a yerleşen Hasan Demirel burada tenekecilik ve sobacılık mesleğini öğrenmiştir. Giresun Gazi Caddesi'ndeki dükkanında mesleğini uzun yıllar sürdüren Tenekeci Hasan Usta 1964 yılında Giresun Hacı Miktat Camii'ne az yakıtla geniş alanı ısıtacak özellikte ve kubbesi, minaresi olan cami şeklinde türünün tek örneği olan bir soba yapmıştır. Bu camide 3 yıl kullanıldıktan sonra sökülen sobayı Hasan Usta alarak memleketi Şiran ilçesinde Tekke Camii'ne bağışlamıştır. Ancak buradaki caminin de kalorifer sistemine geçmesi sonucu sökülmüştür. Tenekeci Hasan Usta sobanın buradan da söküldüğünü öğrenince Şiran'a giderek sobayı dönemin fiyatıyla 6 bin TL'ye satın almıştır. Giresun'a getirmek için ise 30 bin TL yol ücreti ödemiştir. 2001 yılına kadar muhafaza edilen soba bu tarihte kendisi tarafından müzemize bağışlanmıştır. Hasan Demirel Namıdeğer Tenekeci Hasan Usta ise geçtiğimiz yıllarda vefat etmiştir. Müzemize bağışladığı türünün tek örneği olan ve cami şeklindeki sobası ise büyük ilgi görmektedir.\" Cami şeklinde soba: Görenlerin dikkatini çekiyor Giresun Müzesi'nde sergilenen nadide eserlerden biri olan soba, imalatı kadar, hikayesiyle de ilgi çekiyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik kent girişinde yapımı tamamlanan köprülü kavşağın açılış törenine katıldı. <br><br><br> Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra açılışta Bilecik Vali Vekili Akgün Corav, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı da yer aldı. Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgeleri'nin önemli bir geçiş noktası olan Bilecik'te demir yolu ile kara yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Bilecik'in aynı zamanda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı geçiş güzergahında yer aldığını söyledi. İstanbul'u Antalya'ya bağlayan kuzey-güney aksında bulunan Bilecik'in bu nedenle, kara yolu yoğunluğunda yüksek hacme sahip olduğunu anlatan Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:<br><br>“Bilecik'in şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Bozüyük-Bilecik-Mekece Devlet Yolu'nun Bilecik ayrım noktasında ciddi bir trafik yükü vardı. Bu noktadan günde ortalama 20 bin araç geçiyor. Şehir girişinde oluşan yığılmanın önüne geçmek ve şehir içi ve şehirlerarası kara yolu akışını rahatlatmak için Bilecik girişi köprülü kavşağını tamamladık. Bilecik girişi köprülü kavşağı ile Bilecik şehir merkezine ulaşım kolaylaşacak, can ve mal güvenliği artacak, hızlı, konforlu ve emniyetli bir geçiş sağlanacak. Şehirlerarası trafiği de kesintisiz şekilde sağlayan köprülü kavşak, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerindeki trafiği rahatlatacak. Bilecik girişi köprülü kavşağının hizmete girmesiyle, yıllık olarak; zamandan 7 milyon lira, akaryakıttan 1 milyon lira olmak üzere, toplamda 8 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Aynı zamanda, karbon salınımı 192 ton azalacak. Köprülü kavşak projemizde 117 metre uzunluğunda kavşak köprüsü, 79 metre uzunluğunda köprü ile birlikte kavşak yolları ve bağlantı yolları, 1900 metre tek yol ve 1800 metre de bölünmüş yol yer alıyor.” diye konuştu. 'HALKÇI GÖZÜKÜP, YAN GELİP YATMAYIZ'<br><br>Son 20 yıl içerisinde Türkiye'de ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, demir yolu ağını 13 bin 22 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını ise 57'ye yükselttiklerini söyledi. Halkın ihtiyaçlarını iyi tespit ederek, isteklerini ön planda tuttuklarını kaydeden Karaismailoğlu, “Biz başkaları gibi halkçı gözüküp, yan gelip yatmayız. Türkiye'nin geleceği için var gücümüzle çalışıyoruz. CHP'li belediyelerin yönettikleri iller, ilçelerin hali ortada. Yatırım var mı? Yok. İstihdam var mı? Yok. Proje var mı? Yok. Ne var biliyor musunuz? Ancak yalan siyaseti var. Biz onlar gibi olmadık, olmayacağız değerli kardeşlerim. AK Parti'de ideolojiye değil insana hizmet var” dedi. Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle Bilecik girişi köprülü kavşağından açılışını yaptı, ardından ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geleceği Pazaryeri ilçesine geçti. Bakan Karaismailoğlu: Bilecik'te açılan köprülü kavşakla yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bilecik girişi köprülü kavşağın açılışını yaptı. Karaismailoğlu, köprülü kavşak ile zamandan 7 akaryakıttan 1 milyon olmak üzere yıllık 8 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

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FOTOĞRAF 5 Kızılcaali Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Fayik Çakar evinin çatısından sesler duymaya başladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.<br> Çatıya çıkan ekipler, 4 peçeli baykuş yavrusunu gördü.<br> Baykuşları koruma altına alan ekipler, saha sonrasında güvenli bir ortama bıraktı. Evin çatısından gelen esrarengiz seslerin sahibi 4 baykuş yavrusu çıktı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evinin çatısından gelen sesler üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildiren vatandaş, baykuş yavrularını görünce şok geçirdi. Ekipler tarafından alınan baykuş yavruları daha sonrasında güvenli bir yere bırakıldı.

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