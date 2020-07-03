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Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı yapacak: İşte jandarma okullarına başvuru tarihleri ve şartları

Jandarma 1300 öğrenci alımı yapacak

Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı yapacak. Yapılan duyuruda Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne 1300 erkek öğrenci alımı yapılacağı belirtilirken, jandarma okulları için başvuruların 3 Ağustos'a kadar devam edeceği vurgulandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni.
Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde (JSFG) eğitim ve öğrenim görmek üzere 1300 erkek öğrenci alınacağını duyurdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre; Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda 1000, Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'nde 300 erkek öğrenci alınacak.

Bugün başlayan başvurular, 3 Ağustos saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni.

JANDARMA ÖĞRENCİ ADAYLARI İÇİN KRİTİK ŞART

Lise veya dengi okullardan, kayıt tarihine kadar mezun olacak durumda veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylanan yabancı ülke liselerinden mezun olmaları istenen adayların, Ocak 2020 itibariyle 21 yaşın altında olmaları gerekiyor.

JANDARMA ÖĞRENCİ ALIMI NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi, ve 'e-Devlet kapısı' üzerinden yapılacak. Seçme sınavlarına hak kazananların listesi, sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' adresinden takip edilebilecek.

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