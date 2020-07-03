Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe: 3 ton esrar ele geçirildi Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Tonlarca esrar ele geçirildi Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde son 14 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 76 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2020, 07:05 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2020, 07:11 İHA