Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu Tonlarca esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe: 3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde son 14 gün içinde düzenlenen operasyonlarda 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir bitkisi ile 3 ton 76 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da 3 ton esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Vali Karaloğlu, “Son 14 gün içerisinde Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 53 adrese baskın düzenlendi
GÜNDEM
İstanbul’da dev narkotik operasyonu: 53 adrese baskın düzenlendi

Zehir villası: 10 milyon lira harcayıp, uyuşturucu fabrikası kurmuşlar
GÜNDEM
Zehir villası: 10 milyon lira harcayıp, uyuşturucu fabrikası kurmuşlar

İlk kez Konya'da ele geçirildi: Bin TL'ye bonzaili peçete!
GÜNDEM
İlk kez Konya'da ele geçirildi: Bin TL'ye bonzaili peçete!

Niğde'de 1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler
GÜNDEM
Niğde'de 1,5 kilo uyuşturucuyu lavaboya, teraziyi bilgisayar faresine gizlemişler
Abone Ol Google News
Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.
Teröristlerinkorkulu rüyası oldu

Teröristlerin
korkulu rüyası oldu

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Almanyadan itiraf gibi sözler

Almanya'dan itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.
Listede Türkiye yok

Listede Türkiye yok

​Dev ülkelere kısıtlama getirip Türkiye'yi önerdiler.
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...

Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Irak ekonomisi<br>Türkiye'yi bekliyor

Irak ekonomisi
Türkiye'yi bekliyor

​İş adamları ticaret hacminin iki katına çıkarılabileceğini düşünüyor.
Katırcıoğlu hala<br>mason kıskacında

Katırcıoğlu hala
mason kıskacında

​Hiçbir suçu olmamasına rağmen hastaneye kapatılmıştı.
Kültürel diplomasi

Kültürel diplomasi

Türk dizileri pandemi döneminde dünyanın dört bir yanından takip ediliyor.
İlk ziyaret Katar'a

İlk ziyaret Katar'a

​Erdoğan dört ay aradan sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirdi.
Avrupa<br>ülkelerine döneriz

Avrupa
ülkelerine döneriz

​Prof.Dr. Mehmet Ceyhan virüsün öldürücülüğü konusunda uyardı.
Macron'un<br>oyunu bozuldu

Macron'un
oyunu bozuldu

​Fransız dergisi Macron'un Libya'da bir tuzağa sıkışıp kaldığını yazdı.
Akar'dan<br>Pençe sunumu

Akar'dan
Pençe sunumu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mantı esprisi toplantıya damga vurdu.
Yine Çakır<br>yine endişe

Yine Çakır
yine endişe

Çakır'ın derbiye atanması soru işaretlerini beraberinde getirdi.
Tarihin 100 Akı

Tarihin 100 Akı

​2012 yılında yayın hayatına başlayan Derin Tarih Dergisi'nin 100.sayısı bayilerde...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.