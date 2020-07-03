Diyarbakır Valisi Karaloğlu duyurdu: Tonlarca esrar ele geçirildi

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu söyledi.
Vali Karaloğlu, “Son 14 gün içerisinde Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda 3 ton 76 kilogram esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök kenevir ele geçirildi. Jandarmamızı tebrik ediyorum” dedi.
Terörün Finans kaynağına
BÜYÜK DARBE!
Son 14 gün içerisinde;
Lice, Hani ve Kocaköy’de yapılan operasyonlarda,
3 ton 76 kg esrar,
28.625.310 kök kenevir ele geçirildi.
Jandarmamızı tebrik ediyorum pic.twitter.com/2QrgH133O5
Terörün Finans kaynağına