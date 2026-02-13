Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Jandarmadan 12 şehirde suç örgütlerine operasyon 109 gözaltı

Jandarmadan 12 şehirde suç örgütlerine operasyon 109 gözaltı

08:3113/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı
Şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı

12 ilde 15 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı.

12 ilde 15 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALA EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

- Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı,

- Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık,

- Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık,

- Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı,

- İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık,

- Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik,

- Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.



#jandarma genel komutanlığı
#jandarma
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İL İL TOKİ KURA TARİH LİSTESİ 13-14 ŞUBAT: Bugün hangi ilin kurası var? TOKİ Konya, Hatay, Kocaeli ve Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı 2026?