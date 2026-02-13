Jandarmadan 12 şehirde suç örgütlerine operasyon 109 gözaltı

12 ilde 15 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 109 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALA EL KONULDU

ÇOK SAYIDA TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALA EL KONULDU

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;