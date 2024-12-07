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Kaan’ın ateşi: Tarihi testten geçti

Kaan’ın ateşi: Tarihi testten geçti

04:007/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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KAAN, afterburner (artyakıcı) testini de başarıyla tamamladı.
KAAN, afterburner (artyakıcı) testini de başarıyla tamamladı.

Yerli savaş uçağı Kaan, kalkış ve tırmanışta ivmelenmeyi ya da ses hızını aşmayı ifade eden artyakıcı (afterburner) testini başarıyla tamamladı. TUSAŞ test görüntülerini, “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir” mesajıyla paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak KAAN’ın seri üretimi için çalışmalarına devam ediyor. KAAN, bugüne kadar; fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri ve yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testlerini başarıyla gerçekleştirildi. KAAN, afterburner (artyakıcı) testini de başarıyla tamamladı. Konuya dair TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. 'Afterburner' (jet uçaklarında kalkışta ve tırmanışta ivmelenmeyi artıran itiş sistemi) detayına yer verilen paylaşımda, “Gecenin karanlığını aydınlatan bu güç sadece bir uçağın değil, bir milletin hayallerinin ateşidir” ifadelerine yer verildi. Afterburner olarak bilenen artyakıcı ani hızlanma/tırmanma ve it dalaşı gibi çok fazla hız ve kuvvet istenen durumlarda kullanılıyor.


#KAAN
#Milli Muharip Uçak
#TUSAŞ
#test

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