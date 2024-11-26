KAAN'ı gören ABD'den geri adım: Türkiye'ye F-35'leri verebiliriz

KAAN'ı gören ABD, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını verebileceklerini bildirdi.
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı KAAN'dan korkan ABD, F-35 konusunda geri adım attı. Henüz daha savaş sahasında bile değilken sadece test uçuşlarıyla KAAN'ı gören ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermek istediği bildirildi. ABD, Rusya'dan S-400 alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. ABD, dönemin başkanı Donald Trump'ın imzasıyla Türkiye'yi, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarına dahil etmişti.
Türkiye'nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı
,
konusunda
'ye geri adım attırdı.
Türkiye Rusya'dan
S-400 hava savunma sistemi
satın aldığı gerekçesiyle
ndan çıkarılmış, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasıyla
ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA)
yaptırımları uygulanmaya başlanmıştı.
ABD'nin tek taraflı haksız hamlesi sonrası harekete geçen Türkiye, yerli ve milli savunma sanayii yatırımlarına ağırlık verdi.
ABD'nin yaptırımı Türkiye'yi dünyada öncü konuma yükseltti
Dünyaya rüştünü pek çok kez ispatlayan ve sıkça adını duyuran projeler üreten Türkiye,
yerli ve milli savaş uçağı
konusunda da kolları sıvadı.
in özverili çalışması sonucu Türkiye,
adıyla yerli ve milli
beşinci nesil savaş uçağı
na kavuştu.
21 Şubat 2024'te ilk uçuşunu gerçekleştiren KAAN, o günden bu yana çıktığı ve başarıyla tamamladığı test uçuşlarıyla dünyaya parmak ısırtırken ABD'yi de titretti.
"ABD, Türkiye'ye F-35'leri verebileceğini söyledi"
Türkiye'yi F-35 programından çıkartan ABD, KAAN'ı başarılı uçuşları sonrası bu kararından geri adım attı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verebileceklerini söylediğini aktardı.
Bu konuda gelişme olmadığını belirten Bakan Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"
6 uçağımız var orada. Amerikalılar F-35 konusunda KAAN'ı yaptığımızı, uçtuğunu görünce düşünceleri değişti. Kendileri de F 35 verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda gelişme olmadı. Hem üretim payımızın tekrar verilmesinde ısrar ediyoruz, hem de 40 adet F-35 almak için isteğimizi bildirdik.
"
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