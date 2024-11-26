KAAN'ı gören ABD'den geri adım: Türkiye'ye F-35'leri verebiliriz

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6 uçağımız var orada. Amerikalılar F-35 konusunda KAAN'ı yaptığımızı, uçtuğunu görünce düşünceleri değişti. Kendileri de F 35 verebileceklerini ifade ediyorlar. Bu konuda gelişme olmadı. Hem üretim payımızın tekrar verilmesinde ısrar ediyoruz, hem de 40 adet F-35 almak için isteğimizi bildirdik.