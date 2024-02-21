Ekonomi

Tarihi gün: Milli Muharip Uçak Kaan ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı. Mürted Hava Meydanı'ndan kalkan Milli Muharip Uçağı, bir süre uçuş yaptıktan sonra başarıyla tekrar üssüne döndü.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
09:20 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:39 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Muharip Uçak Kaan.
Milli Muharip Uçak Kaan.

Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik tüm testler tamamlandı. KAAN, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.


KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri yapıldı.



Ses hızının 1,8 kat üzerine çıkabilecek


Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.



Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.



Üstün kabiliyetleriyle fark yaratacak


Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.



Teknik özellikler


Mürettebat: 1

Uzunluk: 21 metre (69 ft)

Yükseklik: 6 metre (20 ft)

Kanat açıklığı: 14 metre (46 ft)

Güç kaynağı: 2 × General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan

Artyakıcı olmadan itki gücü: 2 × 17.155 pounds-force (76 kN)

Artyakıcı ile itme gücü: 2 × 29.400 pounds-force (131 kN)



Performans


Azami hız: Mach 1,8 (2.210 km/sa; 1.190 kn)

Servis tavanı: 55.000 fit (17.000 m)

G limiti: +9g / -3,5g


Aviyonikler


ASELSAN’ın yerli AESA Radarı Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS)

SAR (Sentetik Açıklıklı Radar Sistemi)

IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü

EOTS (Elektro-optik hedefleme sistemi)

Kaska Monteli Nişangah Sistemi


KAAN isminin anlamı


Kaan, erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.


#KAAN
#Yerli Uçak
#Milli Uçak
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