Kaçak alkol aldığı iddia edilen avukat hayatını kaybetti

Avukat Caner Dumanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

İddiaya göre, kendi evinde alkol ürettiği belirtilen avukat Caner Dumanoğlu, ürettiği alkolü içtikten sonra fenalık geçirdi.

Yakınları tarafından durumun bildirmesi üzerine, ikamete gelen 112 Sağlık Ekiplerince, Dumanoğlu evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Caner Dumanoğlu

Öte yandan, Dumanoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.