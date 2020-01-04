Gündem Kaçak alkol aldığı iddia edilen avukat hayatını kaybetti
İZMİR

Kaçak alkol aldığı iddia edilen avukat hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, yaşadığı ikamette fenalaşması sonucu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve 7 farklı dosyadan aranması bulunan avukat hayatını kaybetti. Avukatın kaçak alkol tüketiminden dolayı öldüğü iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Avukat Caner Dumanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Avukat Caner Dumanoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece saatlerinde Kahramanlar Mahallesi 1420 sokakta bulunan bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi.

İddiaya göre, kendi evinde alkol ürettiği belirtilen avukat Caner Dumanoğlu, ürettiği alkolü içtikten sonra fenalık geçirdi.

Yakınları tarafından durumun bildirmesi üzerine, ikamete gelen 112 Sağlık Ekiplerince, Dumanoğlu evinin yakınında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Dumanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Caner Dumanoğlu

Öte yandan, Dumanoğlu’nun cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.

  • Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında ise Caner Dumanoğlu’nun avukat olduğu, bir süredir mesleğini yapmadığı ve 7 dosyadan aranması olduğu öğrenildi.
Askeri varlığısona erdirilebilir

Askeri varlığı
sona erdirilebilir

Bağdat'taki saldırı sonrası olağanüstü toplantı.
Savaş ilan etse bu kadar olur

Savaş ilan etse bu kadar olur

​ABD İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü.
Ormanlıkalanda dehşet

Ormanlık
alanda dehşet

​Eşini ve yanındaki adamı kafasından vurup kaçtı.
Irak'ta yeni<br>hava saldırısı

Irak'ta yeni
hava saldırısı

Saldırının sağlık konvoyuna yapıldığı duyuruldu.
Osmanlı hediyesi

Osmanlı hediyesi

Vladimir Putin, TürkAkımı açılışı için 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek.
İntikam daim olsun

İntikam daim olsun

​Mehmetçik, terörist başı Öcalan'ın kuzenini öldürdü.
Vatan<br>sana canım feda

Vatan
sana canım feda

Sarıkamış Şehitleri anısına binlerce kişi yürüdü.
İntikamımız<br>çok sert olacak

İntikamımız
çok sert olacak

​İran BM Daimi Temsilcisi:ABD bu saldırıyla birlikte savaş başlattı.
Libya<br>Mehmetçiği bekliyor

Libya
Mehmetçiği bekliyor

​TSK'dan bir heyet intikalin ayrıntılarını tespit için bölgeye gidecek.
O spiker<br>öldürüldü mü?

O spiker
öldürüldü mü?

​Hafter'i eleştiren spiker, Dubai'deki evinde ölü bulundu.
44 bin kişi sınırda

44 bin kişi sınırda

​Kasımdan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 328 bini geçti.
CEO'ya<br>2 ABD'li eşlik etti

CEO'ya
2 ABD'li eşlik etti

Ghosn, Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmıştı.
Dağa<br>battaniye yollamış

Dağa
battaniye yollamış

​İşe aldıkları 34 kişinin PKK içinde faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.
Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı

Evlat nöbetinden etkilenip kaçtı

​16 yaşındaki PKK'lı terör örgütünden kaçarak teslim oldu.
70 müebbet daha

70 müebbet daha

​Eski Hava Harp Okulu öğrencilerine müebbet hapis cezası verildi.
Öldürme emri Trump'tan

Öldürme emri Trump'tan

​İran, yönetimine çağrıda bulundu.
Kaçışa 5 tutuklama

Kaçışa 5 tutuklama

Ghosn'un kaçışına karışan iki uçağa tedbir kondu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.