Gündem Kadıköyde Boden isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde Yer yok diyerek içeriye almadı
İSTANBUL

Kadıköy'de 'Boden' isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı

İstanbul Kadıköy'de 'Boden' adlı bir kafenin işletme müdürü, iki başörtülü kadını boş masa olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı. Arkadaşıyla birlikte gittiği mekanda "Biz insan ayırıyoruz, sizin gibileri almıyoruz" sözleriyle karşılanan akademisyen Arzu Somalı, neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan çağ dışı bir ayrımcılıkla müşteri seçen 'Boden' isimli işletmenin LGBT'ye desteğini esirgemediği görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde Boden isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde Yer yok diyerek içeriye almadı
İstanbul Kadıköy'de bulunan kafe, başörtülü müşterileri kabul etmedi.

Kadıköy'de bir arkadaşıyla birlikte "Boden" isimli kafeye girmek isteyen akademisyen Arzu Somalı, işletme müdürü tarafından beş masa boş olduğu halde "Boş masamız yok" denilerek içeri alınmadı. Arzu Somalı, mekanda boş masalar olduğunu söylemesi üzerine "Biz insan ayırıyoruz, sizin gibileri almıyoruz" çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı.

Bu esnada kafeye giren bir başka müşteriye "Boş masamız var" diyerek yer gösteren işletme müdürü, ortaya koyduğu ayrımcılıkla pes dedirtti.

BAŞÖRTÜLÜLERE DÜŞMANCA TAVIR

Başörtülü olduğu için kafeye alınmayan Arzu Somalı, "İstediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" diyerek skandal çıkışını sürdüren işletme müdürüyle yaşadıklarını anlattı. Somalı şu ifadeleri kullandı:

"Bu çağda bu gerici kafa, Kadıköy'de kafe işletiyor. İşletme başörtülülere düşmanca tavır sergiliyor ve açıkça 'insan ayrımı yapıyoruz. Biz müşteri seçebiliriz, siz de istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz" diyerek herkesin içinde rahatça konuşabiliyor. Üstelik bizimle konuşurken yüzümüze bile bakmadılar. Bu nasıl bir saygısızlık, nasıl bir terbiyesizliktir? Bunun mutlaka hukuki bir yaptırımı olmalı"

BAŞÖRTÜSÜ KARŞITI İŞLETMEDEN LGBT'YE DESTEK

Öte yandan başörtülü müşteri kabul etmeyerek açık açık insan ayırdığını söyleyen "Boden" isimli işletmenin sahiplerinin sosyal medya hesaplarından LGBT'ye desteğini esirgemediği görüldü.

Kadıköy'de 'Boden' isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı
OYNAT 00:21
Kadıköy'de 'Boden' isimli kafe iki başörtülü kadını masalar boş olduğu halde 'Yer yok' diyerek içeriye almadı
Kadıköy'de bir arkadaşıyla birlikte 'Boden' isimli kafeye girmek isteyen akademisyen Arzu Somalı, işletme müdürü tarafından beş masa boş olduğu halde 'Boş masamız yok' denilerek içeri alınmadı. Arzu Somalı, mekanda boş masalar olduğunu söylemesi üzerine 'Biz insan ayırıyoruz, sizin gibileri almıyoruz' çıkışıyla neye uğradığını şaşırdı. Bu esnada kafeye giren bir başka müşteriye 'Boş masamız var' diyerek yer gösteren işletme müdürü, ortaya koyduğu ayrımcılıkla pes dedirtti.


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