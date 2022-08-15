Gündem Başörtülü psikolog olamaz diyen Üstün Dökmenin üç yıl önceki açıklamaları ortaya çıktı İnşallah maşallah demeyin
İSTANBUL

'Başörtülü psikolog olamaz' diyen Üstün Dökmen'in üç yıl önceki açıklamaları ortaya çıktı: İnşallah maşallah demeyin

Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülü kadınların empati yapamayacaklarını öne sürerek psikolog ve psikiyatr olmamaları gerektiğini savundu. Başörtüsüyle empati yapma arasında ilişki kurarak skandal sözlere imza atan Dökmen'in üç yıl önce yaptığı açıklama ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıllarda yine başörtüsü üzerinden kadınları hedef alan ve rehberlik öğretmeninin başörtülü olmaması gerektiğini savunan Dökmen, "Meslek icra edilirken 'İnşallah, maşallah, hayırlısıyla' gibi cümleler sarf edilmemelidir" ifadelerine yer vermişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Başörtülü psikolog olamaz diyen Üstün Dökmenin üç yıl önceki açıklamaları ortaya çıktı: İnşallah maşallah demeyin
Prof. Dr. Üstün Dökmen

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Prof. Dr. Üstün Dökmen, başörtülü kadınların psikolog ve psikiyatr olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.

BAŞÖRTÜSÜNÜ MESLEK ETİĞİNE AYKIRI BULDU

Üstün Dökmen'in skandal açıklamaları şu şekilde oldu:

"Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır."

Öte yandan başörtülü psikoloğun ve psikiyatristin empati yapamayacağını iddia eden Üstün Dökmen'in üç yıl önce yaptığı açıklamalar ortaya çıktı. Yine başörtüsü üzerinden kadınları hedef alan Dökmen, üç yıl önce yaptığı açıklamada rehberlik öğretmeninin başörtülü olmaması gerektiğini savunmuştu.

"İNŞALLAH, MAŞALLAH GİBİ CÜMLELER SARF EDİLMEMELİDİR"

“Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hristiyan psikolog haç takmamalı ise; rehberlik öğretmeni de başörtülü biri olamaz. Meslek icra edilirken ‘İnşallah, Maşallah, hayırlısıyla’ gibi cümleler sarf edilmemelidir" ifadelerini kullanan Dökmen, o dönem de büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz
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Prof. Dr. Üstün Dökmen: Başörtülü psikolog olamaz
Tartışmalara yol açan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Üstün Dökmen, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dökmen, başörtülü kadınların psikolog, psikiyatr ve rehber öğretmen olmamaları gerektiğini savundu. Dökmen, başörtülü öğretmenlerin diğer branşlarda da öğretmenlik yapabilmelerine, 'Milli Eğitim izin verdiği için' bir şey söylemek istemediğini, başörtülü hukukçular hakkında ise kendi alanı olmadığı için yorum yapmayacağını ifade etti.


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