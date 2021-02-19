Gündem Hırsızlar işçilerin kaldığı koğuşa girip 13 cep telefonu çaldı
İSTANBUL

Kadıköy’de işçilerin kaldığı koğuştan 13 adet cep telefonu çalındı

Hırsızlar işçilerin kaldığı koğuşa girip 13 cep telefonu çaldı

Kadıköy'de sokaklardan atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan yaklaşık 40 kişinin kaldığı barakalara giren hırsızlar, uyuyan kağıt toplayıcıların cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. Polis, 13 adet cep telefonunu çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi İHA
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar
Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar

Olay, sabah saat 05.00 sularında Kadıköy Merdivenköy mahallesi çömlekçi çukuru sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan kağıt toplama deposu içerisinde işçilerin kaldığı koğuşta meydana geldi.

Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar

Yaklaşık 40 kişinin kaldığı koğuşlarda kalan işçilerin sabah erken saatlerinde işe gitmek için uyandıklarında cep telefonlarının olmadığını fark ettiler.

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Ekiplerin yaptığı incelemede 13 adet cep telefonunun çalındığını belirlendi. Polis, cep telefonlarını çalarak kayıplara karışan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kadıköy'de kağıt toplayıcıların barakalarına giren hırsızlar, cep telefonlarını çaldılar

20'YE YAKIN CEP TELEFONU ALMIŞ

Olayın yaşandığı yerde kalan Mehmet Güney isimli vatandaş, "Burası kağıtcıların toplu olarak kaldığı yer. 40 dakika önce biri girmiş içeri 20 ye yakın cep telefonu alıp gitmiş. 30-40 kişi kalıyor burada. Hiç farkına varamadım. Herkes ayrı yerde yatıyor adam girmiş içeri 6 ,7 ayrı yatılan yerden almış gitmiş. Gören hiç kimse yok. Şüphelendiğimiz kimsede yok. Gördüğümüz kimsede yok."
Polis ekipleri tarafından olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

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